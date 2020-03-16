دولة خليجية تسجل أول وفاة بـ "كورونا"

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متابعات - أشرف العبساوى

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اول وفاة

سجلت وزارة الصحة البحرينية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، وهي لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كما تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها أن المتوفاة كانت لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص، بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران.

وأشارت إلى أنها حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة لها بشكل مستمر.


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