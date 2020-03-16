الإفتاء: الإبلاغ عن مصابي كورونا واجب شرعي

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كورونا



ناشدت دار الإفتاء، المواطنين بالإبلاغ عن مصابي الأوبئة ومنها كورونا مشددا على أنه واجب شرعي وترك مصافحتهم ضرورة، لافتة إلي أن الفتاوى الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدينية أكدت أن الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة واجب شرعي وترك مصافحتهم ضرورة.

وعن فتاوي الحج، قالت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنها تمحورت حول عدة محاور رئيسية، جاء على رأسها حكم إلغاء الحج والعمرة بنسبة 30%، وأحكام إلغاء صلاة الجمعة والعبادات الجماعية بنسبة 20% وحكم الصلاة الموحدة "صلاة الحاجة" و"صلاة الخوف" والدعاء لمواجهة الفيروس بنسبة 19%.

 و تابعت :"وحكم الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة ومصافحتهم بنسبة 17%، وحكم احتكار السلع ورفع أسعارها بسبب الفيروس بنسبة 11%، وفتاوى قديمة مُعاد نشرها حول حكم إعدام الحيوانات المصابة بالفيروس بنسبة 3% .

 ومن أبرز هذه المؤسسات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجلس الإفتاء الشرعي بالإمارات، والأوقاف المصرية، بل ذهبت بعض الفتاوى إلى أن من نوى العمرة وفوجئ بقرار السعودية بمنع التأشيرات وإلغاء الحجوزات بسبب الفيروس فقد نال ثواب العمرة كاملة.

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