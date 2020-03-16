رئيس الوزراء يناشد المواطنين التزام منازلهم

16 مارس 2020 - 03:21 م

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل اليوم الاثنين، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، إن قرارات الحكومة تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ اجراءات لحماية أفراد أسرته".

وأضاف :" أناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس".