«مدبولي» يعلن تقليل عدد الموظفين في الأجهزة الحكومية

16 مارس 2020 - 03:37 م

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الدولة قررت تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل اليوم الاثنين، أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، إن قرارات الحكومة تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ اجراءات لحماية أفراد أسرته".

وأضاف :" أناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس".