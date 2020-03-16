  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاني الناظر

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

لقطة من الفيلم

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

رمضان صبحي

خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

آخر عدد مصابي ووفيات كورونا على مستوى العالم

أرشيفية

وزير الصحة السعودي يصدم مواطنيه

ارشيفية

ارتفاع إصابات "كورونا" في مصر إلى 150 حالة

أرشيفية

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

ناصر البرنس

غلق مطعم «البرنس» بسبب كورونا

مديحة كامل

دخلت السينما في لندن ففوجئت بفيلم إباحي لـ« مديحة كامل»

أرشيفية

اغتيال داعية سودانى بارز بعد خروجه من المسجد

المتحدث العسكري ينفي رش مبيدات "كورونا" بالطائرات

الحياة السياسية

مروحيات عسكرية
مروحيات عسكرية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

#

"كورونا" يحيل المدعي العسكري الفلسطيني للحجر الصحي

#

متحدث "الوزراء" يحسم الجدل: مصر خالية من فيروس كورونا

#

"الصحة" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

نفى المتحدث العسكرى، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات على كافة محافظات الجمهورية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد المتحدث العسكري، في بيان له اليوم، أن صفحته الرسمية، هي المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتابع أن ذلك يأتي بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، في إطار استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مبدولي، عن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن تقليل الاختلاط بين المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السياحة العالمية توجه تحذيرًا هامًا للمسافرين بشأن كورونا
» بعد غيابها.. فنانة شهيرة تفجر صدمة: "رفضت بيع جسدي للمخرجين"
» إصابة مسئولين بارزين بكورونا فى إسبانيا
» السياحة تضيء واجهات قصر البارون
» "هتوفر دخل كويس".. تفاصيل مبادرة تشجير الأسطح
» عمر كمال يثير الجدل بفيديو لـ جوهرة
» شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا
» أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد أزمة ياسمين عبد العزيز
» رسميا.. نهائي الكونفيدرالية في هذا البلد
» أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة
» إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح