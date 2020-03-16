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الوزراء يعلن تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة

الحياة السياسية

مصطفى مدبولي،
مصطفى مدبولي،
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أحمد سالم

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أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تخفيض حضور عدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين، في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وترأس رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلى لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

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