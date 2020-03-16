وزير الصحة السعودي يصدم مواطنيه

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السعودية

كورونا

كورونا فى السعودية

كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن وجود توقعات بتزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد.

وذكر فى مؤتمر صحفي أنه يأمل أن يبقى المواطنون في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتابع أن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة، متوقعا تزايد عدد الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السلطات السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين في البلاد بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

من جهة أخرى، لفت الربيعة إلى تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، مشيرا إلى أن هناك 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات الوباء.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت مساء الأحد، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 118.

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