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فنانة شهيرة:«اقعدوا في بيوتكم وأنا ارقص لكم كل يوم»

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نرمين صقر
نرمين صقر
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محمد فضل

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رقص

فنانة

كورونا

نرمين صقر

نشرت فنانة شهيرة مقطع فيديو راقص لها، مرتدية كمامة و"جاونتي"، مشيرة إلى أنها تقاوم فيروس كورونا بالرقص.

وطالبت الفنانة والراقصة التونسية الشهيرة نرمين صقر، المواطنين بالجلوس في منازلهم وأنها ستقوم بتقديم رقصة لهم في مقطع فيديو كل يوم.

ودخلت الفنانة التونسية التي أعلنت من قبل ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس، في وصلة رقص على الموسيقي، من أجل "تسلية" الجمهور.

وكانت نرمين صقر ، أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، الماضية في تونس.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إنها ستتوجه إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض سباق  الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صقر  أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبز، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية كبيرة لكل رجل يعد اى  تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

كما أكدت نرمين صقر  أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين من  الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل.

واختمت صفر بيان ترشحها للرئاسة  قائلة: "وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة".


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