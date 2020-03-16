خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

16 مارس 2020 - 05:07 م

دخل لاعب الأهلي رمضان صبحي، في خناقة عنيفة زميله في الفريق السنغالى أليو بادجى، خلال مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.

وبدأت الخناقة بمشاداة قوية بين رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب تدخل اللاعب السنغالى عليه بقوة خلال تدريب الفريق؛ وهو ما أدى إلى انفعال صبحي بشكل كبير .

وتدخل لاعبو الأهلى والجهاز الفنى لتهدئة الأجواء بين صبحي وأليو بادجي ، وتسببت المشادة بين اللاعبين فى غضب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر ولكن تم استكمال المران الذى لم يستغرق وقتا طويلا .

وفى هذا السياق قرر السويسري رينه فايلر مدرب الأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام عن التدريبات الجماعية.

ويأتي هذا القرار عقب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بوقف النشاط الرياضي في النادي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.