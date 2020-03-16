بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

16 مارس 2020 - 05:36 م

زف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بشرى سارة للمصريين المتخوفين من انتشار فيروس كورونا المستجد، كاشفًا عن موعد اختفائه من مصر.

وقال "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، إن هذه ليست أول مرة لوجود فيروسات خطيرة، وأن الإنفلونزا العادية عبارة عن فيروسات ولكن أقل خطورة، لافتًا إلى أن هذه الأنواع من الفيروسات لا تنشط في درجات الحرارة العالية، لذلك من المتوقع أن يخمد الفيروس في فصل الصيف لأن ليس لدى تلك الفيروسات القدرة على التكاثر في درجة حرارة عالية.

وتابع :« إن النظافة العامة هي الأساس في الوقاية من أي فيروس والوقاية خير من العلاج»، مؤكدًا على وجوب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دائم.

