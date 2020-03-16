» مقترح بحظر السفر بين الدول الأوروبية

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كورونا

حظر السفر

حظر السفر بين الدول الأوروبية

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، فرض قيود مؤقتة على السفر غير الضرروي للاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا.

جاء هذا في مؤتمر صحفي في مقر المفوضية ببروكسيل ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كوورنا.

وكان المجلس الأوروبي قد صرح بأن أزمة كورونا صعبة والخروج منها يتطلب وقتا

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز 175 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 6713، وعدد المتعافين 77867.

وظهر تفشي المرض الشبيه بالإنفلونزا، المعروف الآن باسم Covid-19 لأول مرة بين مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وانتشر بسرعة إلى أوروبا والأمريكيتين.

ووجدت أحدث الدراسات أن المصابين يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض، ويستغرق الأمر نحو 5 أيام قبل ظهور علامات مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال.

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