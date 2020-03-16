حجر صحي لفندق بالغردقة لتسجيله إصابة بـ"كورونا"

أعلنت إدارة أحد فنادق الغردقة، وضع الفندق تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما عقب اكتشاف حالات إيجابية مصابة بفيروس «كورونا».

وقال الفندق في بيان لها عبر صفحته الرسمية: «لسؤء الحظ تم الاشتباه بإصابة أحد ضيوف الفندق بالفيروس وتم إيداعها لأقرب مستشفى وتاكد من تحليلها إصابتها بكورونا».

وأضاف البيان: «نتيجة لذلك ووفقا للوائح الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تم وضع الفندق رسميا تحت الحجر الصحى والإغلاق لمدة 14يوما تنتهى في 30 مارس 2020».