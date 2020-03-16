حجر صحي لفندق بالغردقة لتسجيله إصابة بـ"كورونا"

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أعلنت إدارة أحد فنادق الغردقة، وضع الفندق تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما عقب اكتشاف حالات إيجابية مصابة بفيروس «كورونا».

وقال الفندق في بيان لها عبر صفحته الرسمية: «لسؤء الحظ تم الاشتباه بإصابة أحد ضيوف الفندق بالفيروس وتم إيداعها لأقرب مستشفى وتاكد من تحليلها إصابتها بكورونا».

وأضاف البيان: «نتيجة لذلك ووفقا للوائح الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تم وضع الفندق رسميا تحت الحجر الصحى والإغلاق لمدة 14يوما تنتهى في 30 مارس 2020».

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