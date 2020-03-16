تفاصيل مقتل 6 إرهابيين على يد قوات الأمن في بئر العبد

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أحمد سالم

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أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء، بطريق أبوشلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد/ شمال سيناء، واتخاذه وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة. تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والنيل من مقدرات البلاد.


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