شاهد.. إعلامية شهيرة تصاب بحالة إغماء على الهواء

16 مارس 2020 - 07:46 م

في واقعة صادمة ونتيجة لإصابتها بارتفاع في درجة الحرارة، وأعراض "كورونا"، سقطت إعلامية لبنانية على الهواء، أثناء تغطية إخبارية لقناة "الجديد".

وظهرت الإعلامية والمراسلة للقناة راشيل الحسينى، وهي تنقل تغطية حية من مكان قرب الحدود اللبنانية السورية، وأثناء الحديث تسقط فجأة، فيما يظهر هرولة البعض عليها لنجدتها.

وأصدرت قناة "الجديد" بيانًا حول الحالة الصحية لـ"الحسيني"، جاء فيه: "تعرضت المراسلة في قناة الجديد الزميلة راشل الحسيني إلى وعكة صحية أثناء ظهورها المباشر في نشرة الأخبار في منطقة المصنع حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، وقد نقلت على الفور إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة".

وأفاد الطبيب المعالج أنّ الحسيني "ليست لديها أي عارض من أعراض كورونا، إذ إنّ حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلًا، غير أنها عانت إرهاقًا شديدًا ورهابًا تسبب لها بدوران وحالة إغماء، لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الزميلة الحسيني وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها ايلي ابو عسلي، وبعد إجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".