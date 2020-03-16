  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

فيروس كورونا

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

راشيل الحسينى

شاهد.. إعلامية شهيرة تصاب بحالة إغماء على الهواء

البنك المركزي

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

هاني الناظر

بشرى.. كورونا سيختفي من مصر في هذا الموعد

رمضان صبحي

خناقة بين رمضان صبحي و«بادجي» في الأهلي

لقطة من الفيلم

هذا مصير مصر في الفيلم الأمريكي الذي تنبأ بـ«كورونا»

أرشيفية

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

تصفية عنصر بشمال سيناء

تفاصيل مقتل 6 إرهابيين على يد قوات الأمن في بئر العبد

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 3%

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

#

رئيس بنك مصر يكشف معلومة هامة عن تعويم الجنيه

#

محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

#

خفض نسبة الفائدة 3% بحلول عام 2020

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإثنين، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، آخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وكان البنك قرر الإثنين، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.

وقال المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، «إنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك، باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020».

وأضاف: «في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021».

وأكد سريان القرار على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حظر "الشيشية" و 10 آلاف جنيه على المخالف
» وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحى بسبب "كورونا"
» الكويت: هذه عقوبة من يتسبب في نقل عدوى كورونا
» 349 وفاة جديدة في إيطاليا بسبب "كورونا"
» الذهب يتراجع بشكل كبير اليوم الاثنين
» تفاصيل مقتل 6 إرهابيين على يد قوات الأمن في بئر العبد
» "صالح جمعة" يفضح فتاة نشرت صورة مهينة له
» إعلان حالة الطوارئ بالسودان بسبب "كورونا"
» 38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر
» مقترح بحظر السفر بين الدول الأوروبية
» 202 وفاة في إقليم واحد بإيطاليا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح