أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

16 مارس 2020 - 08:10 م

تجري على أرض الولايات المتحدة في الوقت الحالى، أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد ذكرت أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجرعة لأول مشارك فى التجربة.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.