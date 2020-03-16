» الكويت: هذه عقوبة من يتسبب في نقل عدوى كورونا

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العدوى

فيروس كورونا

كورونا الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، تغليظ العقوبة لمن يخالف الإجراءات الصحية ويتسبب في نقل العدوى للآخرين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سعد العتيبي، في وقت سابق، وضع إجراءات واستعدادات نهائية، لإطلاق خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، مساء الجمعة الماضي، تعليق صلاة الجماعة في المساجد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم رفع الأذان فقط وحث المصليين على أداء الصلاة في منازلهم.

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