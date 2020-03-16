» وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحى بسبب "كورونا"

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البنتاغون إنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن العلماء في معهد "كايزر للبحوث الصحية" في مدينة سياتل الأمريكية بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ"COVID-19 "، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.


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