» حظر "الشيشية" و 10 آلاف جنيه على المخالف

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الطيب حسين

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حظر "الشيشية" بالقاهرة و10 آلاف جنيه على المخالف

حظر "الشيشية" بالقاهرة

حظر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشيشة بالمقاهى والكافيتريات التي تقع فى نطاق المحافظة.

كما قرر حظرها فى جميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها.

ويأتي ذلك ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.

وشدد على أن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامة المواطنين.

 


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