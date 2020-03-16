"هيكل" يطالب "الجارديان" بإعلان أسماء وأماكن مصابي كوورنا بمصر

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الحياة السياسية

أسامة هيكل
أسامة هيكل
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الطيب حسين

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«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة اتخذت قرارات لمواجهة فيروس كورونا، وفوجئنا أن هناك حالة استهتار والمواطنين متواجدين في المولات والمقاهي، واعتبروها إجازة للترفيه، واليوم تم اتخاذ إجراء أعنف حتى نفصل أنفسنا عن المجتمع الدولي بتعليق حركة الطيران.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن خسائر هذه القرارات على السياحة فادحة، وننتظر من المواطنين التعاون معنا في اتخاذ اجراءات لحماية أنفسهم وتقليل التجمعات في المقاهي والمولات والسينمات، معربًا عن أمله أن ينجح المصريين في مواجهة هذا الفيروس خلال 14 يوم.

واستنكر، الهجوم على مصر من قبل صحيفة "الجارديان" التي زعمت أن هناك 19130 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، في حين أن المسجلين في مصر 150 حالة، و 3 حالات وفاة، موضحًا أن صحيفة "الجارديان" ممولة من قطر، مشددًا على ضرورة أن يتم نسب الخبر لمصدره فالحديث في هذه الأزمة ليس قضية رأي، مطالبًا الجارديان الممولة من قطر أن تبلغ مصر بـ 100 أو 200 اسم من المصابين بكورونا في مصر، وأماكن تواجدهم حتى نصل إليهم أو يخطروا منظمة الصحة العالمية بهم، معقبًا: "لو قطر كلها 400 ألف مواطن، بها 400 حالة إصابة، كل دولة عندها مشكلة خلوها تحلها، ومش المفروض أننا نعبث بهذا الأمر".

ونفى وزير الإعلام ما أثير حول اتخاذ قرار بحظر التجوال، والذي حث المواطنين على التكالب على السلع، معقبًا: "المواطن المصري أوعى من ذلك".

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