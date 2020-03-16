صحفي نيويورك تايمز يتراجع عن تغريدته المثيرة بشأن مصر

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تراجع صحفى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية ديكلان والش عن تغريدته المثيرة للجدل التي استشهد فيها بدراسة كندية تزعم وجود آلاف من الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وقام والش بحذف تغريدته بعد نفى السلطات المصرية ما ورد فيها وإشادة منظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع فيروس كورونا.

ونشر الصحفى الأمريكى تغريدة على تويتر قبل قليل، قال فيها إنه قام بحذف تغريدة ذكرت أن دراسة كندية تقدر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر يمكن أن تكون 19 ألف، إلا أن التقييم الأدنى يقترب من 6 آلاف. لكن مصر قد أعلنت رسميا وجود 110 حالة إصابة، لذا، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقى أعلى، مثل كثير من الدول.

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