» «الأزهر للفتوى» يصدر رابع الأعداد من مجلَّته العلميَّة

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، العدد الرابع من مجلَّته العلميَّة، وذلك في إطار سعي المركز لنشر الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة فوضى? الفتاوى.

ويقول المركز في بيان له اليوم: «إن المركز إذ يُصدِر رابع أعداد مجلَّته العلميَّة، يحرص على معالجة كثير من القضايا الشرعية المعاصرة، وتقديمها في صورة مبسطة؛ مواكبةً للواقع ومُستجداته، وتنميةً للوعي الديني الوسطي، وترسيخًا لمنظومة القيم والأخلاق من خلال ما يعرضه من نتاج علمي وشرعي وقِيَميٍّ وثقافي يعمل على بناء شخصية رصينة ويؤسس لذلك».

ويضيف: «كما تحتوي المجلة على عدد من المسائل الشرعية التي تشغل أذهان كثير من المُستفتين، بالإضافة للعديد من المقالات الثقافية والإرشادية المتنوعة».

ويتم: «واللهَ نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، صالحًا مُصلحًا، وأن يتقبَّل منا ومنكم.. آمين».

وتجدر الإشارة إلى أن المجلة العلميّة للمركز يقوم على إعدادها نخبة من الأساتذة أعضاء المركز المتخصصين في المجالات الشرعية وغيرها من التخصصات.

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