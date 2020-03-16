كورونا.. الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على السفر إلى دوله

16 مارس 2020 - 10:00 م

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، قيودا على السفر إلى دوله، تستمر 30 يومًا، وتصل حد حظر الرحلات "غير الضرورية".



وقالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إنّ الاتحاد "فرض قيودا على السفر إلى دوله (27 دولة)، بينها حظر الرحلات غير الضرورية".

وأضافت أن "يستثنى من الحظر، الطواقم الطبية الضرورية لمكافحة الفيروس مثل الأطباء وهيئات التمريض وخبراء مكافحة العدوى، وأقارب مواطني الاتحاد الأوروبي، والحاملون للإقامات طويلة الأمد، والدبلوماسيون".

كما أشارت أن الاستثناء أيضا سيشمل "موردي البضائع الغذائية والدوائية والمواد الخام التي تحتاجها المصانع".

وفي السياق، طالب الاتحاد أعضائه بالحفاظ على الحدود بينهم "مفتوحة قدر الإمكان".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان دول أوروبية بينها ألمانيا إغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا.

والسبت، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قرر توسيع قرار فرض ضوابط مشددة على الرحلات الجوية من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، ليشمل بريطانيا وأيرلندا.

والأربعاء، فرضت واشنطن قيودا مشددة على حركة السفر من أوروبا على خلفية اتساع انتشار كورونا، وصل بعضها لحظر الرحلات من بعض المدن حال "فقدت سلطاتها السيطرة على الفيروس"، حسبما نقلت صحيفة "يو إس أيه توداي".

وحتى مساء الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 175 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و715، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.