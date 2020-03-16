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السودان وإثيوبيا يدعوان لاسئتناف مفاوضات سد النهضة

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سد النهضة
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عاجل.. مصر: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

دعا السودان وإثيوبيا إلى ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة.جاء ذلك بحسب بيان، الإثنين، عن وزارة الري السودانية، تلقت الأناضول نسخة منه.ووفق البيان، التقى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأحد، السفير الإثيوبي بالخرطوم شيفارو جارسو.
ولفت إلى أن اللقاء الذي جاء بطلب من السفير الإثيوبي، بحث الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وإمكانية السير قدما في هذا الخصوص.
وشدد اللقاء، بحسب المصدر نفسه، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة.
والأحد، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن بلاده ستكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا، بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.والسبت، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، في تصريحات متفلزة، إن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

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