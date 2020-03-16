» إيطاليا تخصص 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات "كورونا"

16 مارس 2020 - 10:20 م

صادقت الحكومة الإيطالية، الإثنين، على تخصيص حزمة مساعدات مالية قدرها 25 مليار يورو؛ لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا".



وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في كلمة عقب تصديق المجلس الحكومي على الحزمة، إن الهدف من دعم الاقتصاد هو حماية العائلات والعمال والمستثمرين.

وأكد كونتي أن "الحكومة الإيطالية تقف بجانب كافة فئات المجتمع، وهذا المرسوم يثبت ذلك".

وأردف: "نعلم أن هذه الحزمة من المساعدات المالية غير كافية، ولكن الحكومة ستكون مستعدة الثلاثاء لتخصيص حزمة أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة".

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3.5 مليار يورو من الحزمة، ستُخصص للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن القسم المتبقي من الحزمة سيخصص لدعم ميزانية قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في منطقة "لومبارديا" (شمال)، الأكثر تضررا من "كورونا".

ومساء الإثنين، أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 349 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2158.

وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.