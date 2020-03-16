  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر المواطنين من السيناريو الثالث المرعب

كورونا

عبر 13 إجراءً احترازيًا .. "كورونا" يشل العالم‎

إيطاليا

إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

ماكرون

فرنسا تنشر الجيش للسيطرة على "كورونا"

امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

فيروس كورونا

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الاثنين

راشيل الحسينى

شاهد.. إعلامية شهيرة تصاب بحالة إغماء على الهواء

البنك المركزي

قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

عبر 13 إجراءً احترازيًا .. "كورونا" يشل العالم‎

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "حماقي" على إصابته بـ"كورونا"

#

آخر عدد مصابي ووفيات كورونا على مستوى العالم

#

إحصائية مرعبة .. "كورونا" يصيب 13 لاعبا بدوريات مختلفة

#

السعودية تتخذ قرارا مفاجئًا بشأن كورونا .. وهذا موقف المصريين

أربك وباء "كورونا" منظومات الصحة العالمية وأصاب الحياة المجتمعية بالشلل تزامنا مع الارتفاع المتزايد في أعداد الوفيات والإصابات، مقابل تدابير حكومية اتخذتها الدول مضطرة لمواجهة الوباء القاتل.
وترصد الأناضول، أبرز التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات "كورونا" على مختلف أوجه الحياة، لاسيما في الحركة والسفر والترفيه والعبادة والمتاجر والمعاملات الحكومية والخاصة.
وأحصت وكالة "الأناضول" 13 إجراء احترازيا اتخذتها دول لمواجهة الفيروس الذي أصاب حتى الإثنين، أكثر من 179 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
وجاءت التدابير حسب إحصاء للبيانات الرسمية والتقارير الصحفية كالتالي:
1- تعطيل العمل الحكومي والخاص بشكل عام أو جزئي في عدة دول، وإلزام فئات محددة ككبار السن من الموظفين والحوامل وذوي الأمراض المزمنة والتنفسية بإجازة إدارية أو العمل من المنزل، إضافة إلى توقيف العمل في بعض المؤسسات الدولية من بينها تلك التابعة للأمم المتحدة.
2 - إيقاف صلوات الجمعة والجماعة بدور العبادة والأنشطة والاحتفالات الدينية، وتعليق العمرة للمملكة العربية السعودية.
3- تعليق رحلات الطيران وإصدار التأشيرات، وغلق المنافذ الحدودية والبحرية في غالبية الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.
4- فرض حجر صحي على أشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس نتيجة لمخالطتهم حالات مصابة أو عودتهم لبلادهم من أماكن موبوءة، كما طال الحجر مناطق مثلت بؤر انتشار للفيروس في دول مختلفة.
5- منع وإلغاء التجمعات والفعاليات والأنشطة التي تقتضي تجمع أكثر من 50/ 100/ 1000 شخص في مكان واحد.
6- تعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، واستعداد عدد من الدول للتعليم عبر منصات إلكترونية عن بعد.
7- إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو والأفراح، ومقاهي ومطاعم ومراكز تسوق حددت ساعات تقديمها للخدمة.
8- غلق دور السينما وتأجيل المهرجانات ووقف الأنشطة الثقافية.
9- لجأت بعض الدول لرفع إجراءاتها الاحترازية عبر فرض حظر للتجوال في عدد من المدن للحد من تفشي فيروس "كورونا".
10- بادرت دول لإجلاء رعاياها من مناطق ينتشر فيها الوباء، من بينها تركيا التي أجلت مواطنيها من مدينة "ووهان" الصينية معقل "كورونا".
11- تجميد عمل المحاكم، ومنع أو تقليص زيارات السجناء.
12- تعليق الأنشطة الرياضية، أبرزها تأجيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتعليق الدوري الفرنسي والإنجليزي والإيطالي.
13- وقف وسائل المواصلات الداخلية العامة في دول مثل قطر وإحدى جزر الفلبين.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مليار دولار خسائر من تعليق رحلات الطيران
» كورونا.. ارتفاع وفيات الولايات المتحدة إلى 71
» كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 6 دول عربية
» إيطاليا تخصص 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات "كورونا"
» السودان وإثيوبيا يدعوان لاسئتناف مفاوضات سد النهضة
» مصر تعيد 200 مواطنًا من السودان
» «الأزهر للفتوى» يصدر رابع الأعداد من مجلَّته العلميَّة
» هل يقاوم الـ«يانسون» فيروس كورونا؟
» ممثل عالمي يعلن إصابته بكورونا ويوجه رسالة مؤثرة
» وفاة مدرب كرة إسباني بسبب "كورونا"
» حظر "الشيشية" و 10 آلاف جنيه على المخالف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح