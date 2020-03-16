» كورونا.. ارتفاع وفيات الولايات المتحدة إلى 71

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الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيّات كورونا إلى 59

ارتفع، الإثنين، عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا إلى 71، وبلغ عدد الإصابات 4138.
ووفقا للإحصاءات الأخيرة التي أجرتها، جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في عموم الولايات المتحدة ما زال يواصل ارتفاعه.
وذكر التقرير الذي شمل 49 ولاية من أصل 50، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا حتى يوم الإثنين إلى 71، وعدد الإصابات إلى 4 آلاف و138.
وسجلت ولاية واشنطن التي رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر عدد وفيات بلغ 42 شخصا، بينما سجلت نيويورك أكبر عدد إصابات وصل إلى 954.
وحتى الإثنين، أصاب كورونا، أكثر من 181 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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