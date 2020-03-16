"الوزراء": منح الموظف العائد من الخارج إجازة لمدة 15 يومًا

16 مارس 2020 - 10:30 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

