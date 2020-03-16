وزير الإعلام يحذر المواطنين من السيناريو الثالث المرعب

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المصريون ـ متابعات

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أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل من المواطنين عدم النزول في الشارع إلا للضرورة ، مشيرًا إلى أن سلوك المصريين اجتماعي ويجب تغييره خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أسامة هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد حالات الإصابة في مصر 150 شخصا فقط حتى الآن، وليس 19 ألف كما زعمت صحيفة الجارديان.
وقال إن بعض الدول "استهترت" بالأزمة ، ولكن تفاقم الوضع لديها، مطالبا جميع المواطنين المصريين بعدم الاحتكاك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
وأشار أسامة هيكل إلى ما تفعله الجارديان جزء من الحملة السوداء التي يتم شنها على مصر، لافتا إلى أن العالم يعاني من أزمة، وأن الإجراءات التي تتخذها مع تتماشي مع منظمة الصحة العالمية.
وقال أسامة هيكل إن منظمة الصحة العالمية أنشأت أبلكيشن على الموبايل ويتم من خلالها تحديث عدد بيانات الإصابات والوفيات في العالم.
وأضاف أسامة هيكل أن السياح المتواجدين في مصر سيقضون إجازاتهم وسيخرجون من مصر في مواعيدهم الطبيعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم الفنادق والمدارس والجامعات.
وقال إن السيناريو الثالث القادم قد يكون قرار من الحكومة بعزل المواطنين وبقاءهم في منازلهم بشكل كامل في مصر ولكن نتمنى بعدم اللجوء إليه، مطالبا جميع المصريين بالتكاتف وعدم الخروج وتفادي الأماكن التي بها تجمعات.
وأكد أن كل رب أسرة يجب أن يوعي أفراد أسرته وتوعيتهم من النظافة الشخصية وعدم النزول للشارع وغيره من الإجراءات التي يجب إتباعها وفقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد أسامة هيكل أن سلوك المواطن هو الأساس في عدم لجوء الحكومة لهذا السيناريو الذي لا نتمنى أن يحدث نهائيا.


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