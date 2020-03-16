وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أقدمت على إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أنه تم فرض حجر صحي على أكثر من 300 أسرة بمحافظة الدقهلية، بعدما ظهرت إصابات في هذه المنطقة.وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنَّ ارتفاع معدل اكتشاف الحالات الإيجابية لفيروس كورونا من 3 و4 حالات إلى 30 حالة كان نتيجة عمليات التقصي الشديد، لافتة إلى أنَّ غالبية الحالات دون أعراض.
وأكدت د. هالة زايد، أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر احترازية ستعلن غدًا الثلاثاء لضمان سلامة المواطنين وضمان عدم انتشار أي حالات إيجابية، منوهة أنَّ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وإيقاف الطيران وتقليل الموجودين في مجال العمل سيحد من انتشار الفيروس.
 

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