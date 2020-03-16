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مليار دولار خسائر من تعليق رحلات الطيران

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الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن رئيس الوزراء يجتمع مع الوزراء مساء كل يوم حتى منتصف اليوم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتعليق الطيران الوارد إلى مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن خسائر تعليق السياحة تقدر بمليار دولار، مؤكدًا أن حياة المصريين وضيوفهم لا تقدر بثمن.
وأكد العناني، أن السائحين الموجودين في مصر مسموح لهم مغادرة البلاد في أي وقت حسب البرنامج الخاص بهم، مشددًا على أن الطائرات التي تأتي إليهم ليعودوا بها إلى بلدانهم يشترط عليها عدم اصطحاب سائحين جدد.

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