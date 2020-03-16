العالم يشهد أول تجربة لعقار يعالج كورونا على البشر

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نشرت قناة العربية الإخبارية مقطع فيديو لأول تجربة لعقار يعالج فيروس كورونا على البشر.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مقطع فيديو مصور أن بلاده بدأت الاختبارات لعقار يعالج كورونا وأن النتائج جيدة.
وقام الباحثون في معهد كيزر بحقن إحدى السيدات بعقار مطور لفيروس كورونا، لتبدأ التجارب البشرية للأمصال التي يعمل العلماء على إنتاجها.

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