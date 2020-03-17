  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الخطيب

قرار ناري من الخطيب بشأن مشاجرة رمضان صبحي مع بادجي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: قد نمدد فترة تعطيل الدراسة لنهاية الفصل الثاني

مرتضى منصور

مرتضى: عرضوا علينا نجم الأهلي لكننا رفضنا ضمه

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

محمد فاروق يفجر مفاجأة جديدة عن مشاجرة رمضان صبحي وبادجي

مرسي

عادل حمودة يروي أغرب موقف فعله مرسي مع حسنين هيكل

خالد الغندور

كارتيرون يحرج الغندور عبر قناة الزمالك: الأهلي خسر بسبب الظلم

مصابو كورونا

"الصحة العالمية": عدد ضحايا كورونا في العالم تجاوز الصين

فيروس "كورونا"

العالم يشهد أول تجربة لعقار يعالج كورونا على البشر

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا

كارتيرون يحرج الغندور عبر قناة الزمالك: الأهلي خسر بسبب الظلم

الرياضة

خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الغندور يهاجم الترجي: فاكرين لما فوزتوا على الأهلي بفضيحة تحكيمية؟

#

مرتضى يهاجم الغندور بسبب نجم الأهلي: سيادتك غلطت في اللي عملته

#

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ عبدالله جمعة

#

نجم الزمالك يحرج مرتضى: هو أنا اللي فصلت كريم شحاتة لما أنصف الأهلي؟

الاهلى

الترجى

تعرض خالد الغندور - مقدم برنامج زملكاوي - لموقف محرج بعدما تفاجأ بالفرنسي باتريس كارتيرون ينتصر للأهلي عبر قناة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018  أمام الترجي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك: الاتحاد الأفريقي تحامل على الأهلي وأوقف بعض اللاعبين دون داعي واتخذ قرارا ضدي.

وأضاف: مازلت لا أفهم لماذا قبلنا أن نلعب تلك المباراة رغم تعرض حافلة اللاعبين للهجوم من جماهير الترجي.. كل الظروف كانت تشير لحدوث كارثة لكننا نجونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير: كورونا انتشر لأننا سعينا في الأرض فسادا .. ويجب أن نتعظ
» يسرا: أمي ظلت تردد هذه الكلمة كثيرا قبل وفاتها
» قفشة: أقنعت هذا اللاعب بالانضمام للأهلي وقد نراه قريبا
» أبو هشيمة يكشف عن قرار هام اتخذه هو وياسمين صبري بشأن علاقتهما
» كوورنا.. ارتفاع إصابات كورونا في البنتاجون إلى 37
» روشتة ذهبية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
» "مدبولي" يُصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في الدولة
» مليار دولار خسائر من تعليق رحلات الطيران
» كورونا.. ارتفاع وفيات الولايات المتحدة إلى 71
» كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في 6 دول عربية
» قرار عاجل من البنك المركزي بخصوص الفائدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح