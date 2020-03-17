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الكويت تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

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فيروس كورونا
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وكالات - الدويني فولي

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أعلن الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفيروس كورونا المستجد في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 ومع حالات الشفاء الـ12 يصبح في الكويت 118 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا.

وقال السند في المؤتمر الصحفي، إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وھم جميعا مواطنون كويتيون.

وأشار إلى أن ھناك أربع حالات في العناية المركزة منھا ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.

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