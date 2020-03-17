» شاهد.. سيدة تدخل التاريخ بحقن أول لقاح تجريبي ضد كورونا

17 مارس 2020 - 11:01 ص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أول شخص في العالم يحقن باللقاح التجريبي لفيروس كورونا

وكانت أول مراحل تجارب الحقن المضادة لفيروس كورونا قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية , حيث ظهرت السيدة الأمريكية جنيفر المصابة بفيروس كورونا أثناء تلقيها حقنة mrna كتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفاده باحثون فإن ما يميز هذا التطعيم أنه جزيئات تقوم على تنشيط الخلية من أجل إنتاج البروتينات والتي تحفز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة لحماية الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19".

وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو بالقول : " لحظة تاريخية .. هذه السيدة " جنيفر هتلر" 43 سنة ، هي أول شخص في العالم يتم حقنه باللقاح التجريبي لفيروس كورونا .