فرض حجر إجباري على أميرين عربيين بسبب كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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أعلن الأردن فرض الحجر الإجباري على 5 آلاف و800 شخص قدموا إلى المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم أميران من العائلة المالكة، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب  قناة ”المملكة“ الرسمية فإن ”الأميرين حسين ومحمد، ابني الأمير طلال بن محمد، دخلا الحجر الصحي في البحر الميت بعد وصولهما من خارج البلاد يوم الاثنين“.

والأمير طلال بن محمد، هو ابن عم الملك عبدالله الثاني، وعمل مديرا لمركز لواء القوات الخاصة، كما تولى رئاسة مجلس أمناء جامعة مؤتة بمدينة الكرك جنوب الأردن، وكان عضوا في مجلس التعليم العالي.

وشدد الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات القطاع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، على ”ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطن والحفاظ على صحته“، مؤكدا أن ”صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة له“.

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