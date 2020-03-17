عن كورونا.. عالمة أمريكية: "مزعلين القرآن الكريم وهجرتوه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعالمة أمريكية من أصول مصرية، تكشف عن دور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فيروس كورونا وانتشاره حول العالم.

وصفت الدكتورة الفيروس بأنه مؤامرة قائلة إن "طمع وجشع ترامب استفز الصين فطلعنا بما يسمى covid-19 الشبيه بالانفلونزا لأن الصين متفوقة علينا جميعًا عالميًا في المجال ده".

وتحدثت الدكتورة عن حالة الرعب والهلع التي انتابت العالم بسبب هذا الفيروس مستغربة أن يتهافت المصريون على شراء الماسكات وأدوات التعقيم قائلة: "انتوا بتكلموا بجد يا مصريين انتوا اللا مؤاخذة تسعين بالمئة من الوقت نشم عوادم السيارات في الشارع بتستخدموا ماسكات إنتوا يا مصريين اللي ما بتعرفوا يعني ايه سانيتايزر تعيشوا في الرعب ده شايم أون يو يا ولاد بلدي".

وأضافت "شايم او يو يا ولاد بلدي لأنكم مزعلين القرآن الكريم وهجرتوه ومش مصدقينه ومش بتروحوله انتوا بتروحوا للذل ده، مشيرة الى الباسبور الأمريكي".

وختمت كلامها: "مش ولاد بلدي اللي يوصل بهم الخوف لكده عيب نحن أذكى من كده".