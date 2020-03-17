» أيتن عامر تعلق على انتشار كورونا: "هنفضل محبوسين كتير"

نشرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها على "سناب شات"، معلقة على قرار الحكومة بتأجيل الدراسة وإلزام المواطنين بعدم الخروج لمدة أسبوعين خوفا من تفشي مرض كورونا.

وظهرت أيتن عامر، في الفيديو، وهي تمازح جمهورها بشأن زيادة وزنها بسبب المكوث في المنزل قائلة: "هنفضل محبوسين كتير؟ هنزيد كام كيلو، أروح فين بعد كدا دا تالت برطمان أكله، اللي عملته في سنين ههده في أسبوعين.. ده كلام؟!.

على صعيد آخر، تواصل أيتن عامر تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "فرصة تانية"، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.