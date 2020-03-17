» أبو هشيمة يحسم علاقته بياسمين صبري بمفاجأة

17 مارس 2020 - 11:31 ص



كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تفاصيل علاقته بالفنانة ياسمين صبري، قائلا: "أنا و ياسمين في علاقة حب".



وأضاف في حوار خاص لقناة "روسيا اليوم"، قائلا: "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الإعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش إشاعة بل حاجة أتشرف بها".



وتابع: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس شائعة، الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وأنا مش محتاج أتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

