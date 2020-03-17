المتحدث باسم العاصمة الإدارية: "مفيش حاجة ببلاش"

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إكسترا نيوز

العاصمة الإدارية الجديدة

العميد خالد الحسيني

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة محاطة بشبكة طرق ضخمة، والتي بدورها تسهل الوصول إليها، قائلا: "هناك عبقرية في اختيار مكان المشروع".

وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، قائلا: "كل ما يثار بأن العاصمة الإدارية الجديدة مخصصة لفئة معينة من المصريين مجرد شائعات.

وتابع: "العاصمة الإدارية خارج ميزانية الدولة، العاصمة مبتكلفش الدولة أي مليم، وده في حد ذاته عبقرية حيث تم استخدام قطعة أرض بقيمة منخفضة وتحويلها لاستثمارية، بس مفيش حاجة ببلاش"، مؤكدًا أن هناك تنوع في الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية من شقة حتى فيلا.

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