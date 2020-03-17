"الكيتو دايت".. تعرف عليه

17 مارس 2020 - 02:43 م

انتشر في الآونة الأخيرة لفظ "الكيتو دايت" ولا يعرف الكثيرون ما المقصود به، وببساطة الشديدة فاللفظ مرتبط بالسمنة فهو نظام يساعد على نزول الوزن بسرعة.

وأشار استشاري وأمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر إلى أن أنظمة الكيتو دايت مؤقتة ولها دور فعال في إنزال الوزن مع مراقبة مستوى الدهون وحمض اليوريك في الدم، مشددًا علي صفحته على "تويتر" أنه لا ينصح به مرضي القلب أو من يعاني ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية".

و"الكيتو دايت" هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات متوسط البروتين مرتفع الدهون والذي يحول الجسم إلي آلة لحرق الدهون.