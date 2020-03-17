» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم

علا خطاب
قرر محمد بلقر القاضي مدير عام مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية، إيقاف المذيعة الأردنية لارا طماش بسبب خطأ مهني أثناء تعليقها على زيارة الملكة رانيا العبد الله لإحدى شركات ألعاب الفيديو الأردنية.
تحدثت طماش في حلقة من برنامج "أنت" على شاشة التليفزيون الأردني عن زيارة الملكة رانيا إلى مقر شركة "طماطم" ويبدو أنها لم تكن ملمة بتفاصيل عمل الشركة أو بالفكرة العامة للمنتج الذي تختص به، فعلقت بأنها زيارة لشركة تصنيع "الكاتشب"، الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشركة لنشر فيديو تعريفي عن منتجاتهم الحقيقية وهي ألعاب الفيديو.
كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني بأنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافأة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.
يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على "فيس بوك"، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.
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