  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفي مدبولي

قرارات حكومية مهمة.. تخفيض أسعار الغاز والكهرباء

كوارث الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية.. «قنابل موقوتة» فى منازل المصريين

فريديريك ميرز

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع:كورونا لا يتأثر بالحرارة

ليلى عبداللطيف

المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

كوبا أمريكا

تأجيل بطولة كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا

عمالة مصرية- أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للمصريين بالخارج حتى 19 مارس

الملك سلمان

تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

الفنان عبدالله الطراروة

صور.. فنان كويتي شهير يصدم الجميع بـ«عمل جنسي»

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم

الصفحة الأخيرة

مجهولة
مجهولة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن طلب الطيار الموقوف لتسوية الأزمة

#

الحكومة: توفير شبكة أتوبيسات لنقل موظفي العاصمة الجديدة

#

موقف مفاجئ من ليلى علوي تجاه الطيار الذي فقد عمله بسبب محمد رمضان

#

إعلامية شهيرة تتساءل عن اللغز في عدم زواج السعوديات

الاردن

إيقاف

طماطم

لارا طماش

قرر محمد بلقر القاضي مدير عام مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية، إيقاف المذيعة الأردنية لارا طماش بسبب خطأ مهني أثناء ‏تعليقها على زيارة الملكة رانيا العبد الله لإحدى شركات ألعاب الفيديو الأردنية.‏

تحدثت طماش في حلقة من برنامج "أنت" على شاشة التليفزيون الأردني عن زيارة الملكة رانيا إلى مقر شركة "طماطم" ويبدو أنها لم ‏تكن ملمة بتفاصيل عمل الشركة أو بالفكرة العامة للمنتج الذي تختص به، فعلقت بأنها زيارة لشركة تصنيع "الكاتشب"، الأمر الذي ‏أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشركة لنشر فيديو تعريفي عن منتجاتهم الحقيقية وهي ألعاب الفيديو.‏

كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني بأنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافأة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.‏

يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على "فيس بوك"، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من ‏القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.‏

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب
» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم
» إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند
» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها
» ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة
» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي
» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 18 %
لا - 77 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1026

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة