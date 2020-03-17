  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصطفي مدبولي

قرارات حكومية مهمة.. تخفيض أسعار الغاز والكهرباء

كوارث الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية.. «قنابل موقوتة» فى منازل المصريين

فريديريك ميرز

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع:كورونا لا يتأثر بالحرارة

ليلى عبداللطيف

المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

كوبا أمريكا

تأجيل بطولة كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا

عمالة مصرية- أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للمصريين بالخارج حتى 19 مارس

الملك سلمان

تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

الفنان عبدالله الطراروة

صور.. فنان كويتي شهير يصدم الجميع بـ«عمل جنسي»

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

تخلص من انتفاخ البطن بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

الشوفان
الشوفان
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

التمرينات الرياضية تزيد من المناعة بهذه الطريقة

#

بهذه الطريقة البسيطة تخلصي من تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة

#

تخلص من آلام اللثة بهذه الطريقة البسيطة

#

تخلص من الملح الزائد بالجسم بهذه الطريقة البسيطة

القرفة

الشوفان

انتفاخ البطن

يعتبر الشوفان من الحبوب المثالية لإنقاص الوزن باستخدامها مع الحميات الغذائية الأخرى.

ويعتبر الشوفان من الحبوب الغنية بالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والألياف التي تحفز عملية المرور المعوي وبالتالي عملية الهضم، كما يفيد  في حركة الأمعاء خصوصًا إذا تم تناوله بجانب ممارسة التمارين الرياضة كما يخلص الجسم من انتفاخ البطن.

ويتم تحضيره بكوبين منه مع 3 أكواب ماء وملعقة صغيرة من العسل وعود قرفة ويوضع الماء على النار حتى يغلى ويترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر بواسطة ملعقة خشب، وينزع الوعاء عن النار ويترك الخليط ليرتاح لمدة ساعة واحدة ثم يصفي ليصبح جاهزا للشرب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب
» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم
» إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند
» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها
» ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة
» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي
» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة