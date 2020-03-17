الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

17 مارس 2020 - 03:00 م

أسدلت محكمة يوكوهاما في اليابان، الستار على رجل دين، كان قد أقدم على قتل 19 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقضت المحكمة بعقوبة الإعدام على رجل دين ، كان قد قتل 19 شخصا يعانون من إعاقات عقلية في العام 2016، في واحدة من أسوأ جرائم القتل في البلاد.

وقال القاضي كيوشي أونوما: "لقد سلبت حياة 19 شخصا، هذا أمر في غاية الخطورة، ولا مجال للرأفة".

وكانت النيابة العامة قد طلبت إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم.

بينما طالب محامو يوماتسو ببراءته خلال المحاكمة، مؤكدين أن موكلهم كان "مضطربا عقليا" عند وقوع الجريمة.

وكان رد القاضي: "لقد خطط لفعلته مسبقا، وكان ينوي القتل، ولا يمكننا هنا أن نقول إنه يعاني من أمراض عقلية مرتبطة بالماريجوانا".