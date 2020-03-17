تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

17 مارس 2020 - 03:34 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بتعليق اجتماعات مجلس الوزراء التي كانت تعقد كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الوزراء أرجأ جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.