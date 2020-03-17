المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

17 مارس 2020 - 05:08 م

حلت سيدة الأعمال والمتنبئة المصرية اللبنانية ليلى عبداللطيف، ضيفة على قناة "سكوب" الكويتية، للحديث عن فيروس كورونا التي كانت أول من تنبأت به في بداية العام الحالي قبل 3 أشهر.

وكانت "عبداللطيف"، قالت في لقاء على قناة " إل بي سي" اللبنانية في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019، إن: "وباء خطير وقاتل ينتشر عالميًا ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب في 2020".

وبعد انتشار فيروس كورونا عالميًا، عادت المتنبئة إلى الواجهة مرة أخرى، وقالت خلال لقائها التليفزيوني، إن فيروس كورونا ما هو إلا حرب بيولوجية افتعلتها الولايات المتحدة لمحاربة الصين، ولكنه خرج عن سيطرتها.

وأكدت المتنبئة أن فيروس كورونا سوف ينتهي خلال شهرين في الدول العربية، فيما قالت إن دولة عربية سوف تنتج لقاحا يمثل علاجا نهائيا لهذا الفيروس.

وفجرت عبداللطيف مفاجأة مدوية عن الطبيب الذي سيكتشف عالج الفيروس، قائلة: "طبيب عربي سيلمع نجمه، وسيكرم لاختراعه علاجا نهائيا لفيروس كورونا".