عاجل.. الصين تعتمد أول علاج لـ«كورونا»

17 مارس 2020 - 05:44 م

بعد إجراء أول تجارب سريرية، أعلنت الصين اعتماد أول لقاح لفيروس كورونا في تجارب سريرية حسب ما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وقررت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، السماح رسميًّا ببدء الاختبارات السريرية لأول لقاح تم تركيبه في البلاد ضد فيروس «كورونا المستجد».

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن فريقًا من الباحثين بقيادة الأكاديمي تشين واي حصل في الساعة 20:18 بالتوقيت المحلي، على موافقة ببدء الاختبارات السريرية.

ومع تراجع عدد الإصابات بالفيروس في الصين، باتت دول أوروبا بؤرة انتشاره، لا سيما في كل من إيطاليا وإسبانيا التي سجلت فيهما مئات من حالات الوفيات.

وأسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 7 آلاف شخص حول العالم، بينما تشهد أوروبا ارتفاعًا سريعًا في أعداد المرضى في الأيام الأخيرة.



