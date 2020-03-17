» شاهد.. الجيش يعقم جامعتي عين شمس والأزهر

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أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، حيث بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وتأتي تلك الخطة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس مشيداً بما لمسه من تعاون فعال ودقة فى الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تبادر بتقديم الدعم الكامل فى مواجهة الأزمات التى تواجه الدولة.

بينما أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

حيث أظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالي لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم.

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