» «كاف» يؤجل كأس الأمم الإفريقية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المُقرر عقدها خلال شهر إبريل المقبل.

وتأتي خطوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي، الذي تسبب في تأجيل العديد من المنافسات العالمية أبرزها كأس الأمم الأوروبية وكأس كوبا أمريكا.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في الكاميرون، لمناقشة تأثير وباء فيروس كورونا على الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وأكد الكاف في بيان رسمي أن اللجنة رأت أن إغلاق الحدود وإيقاف رحلات الطيران بين العديد من البلدان يُصعب على المنتخبات المشاركة السفر لخوض مبارياتها في البطولة، فضلًا عن تدابير الحجر الصحي المفروضة في بعض الدول والفرق.

وقررت اللجنة المنظمة على إثر الأمور المذكورة مسبقًا إعادة ترتيب جدول منافسات البطولة، حيث تقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي كان من المٌقرر إقامتها في الكاميرون، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة في وقت لاحق.