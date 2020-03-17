الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

17 مارس 2020 - 06:15 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من طقس غد الأربعاء، مشيرة إلى إمكانية سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الأرصاد" أن طقس الغد سيكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى الوجه البحري يكون معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة.

وعلى السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية اما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعلى شمال الصعيد يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة وعلى جنوب الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 20/11

الاسكندرية 18/13

بورسعيد 19/13

رفح 19/10

نويبع 22/13

كاترين 15/5

شرم الشيخ 22/15

الغردقة 23/15

بني سويف 20/10

الاقصر 24/13

أسوان 24/14

الوادي الجديد 23/11

حلايب 23/22